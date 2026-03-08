وفي ظل انتشار هجمات المسيّرات في مناطق أخرى من العالم، بدأت الخبرة الأوكرانية في مواجهة هذا النوع من التهديدات تحظى باهتمام متزايد من دول تسعى إلى تطوير دفاعاتها الجوية ضد أسراب المسيرات منخفضة التكلفة.

فكييف تعتمد على نظام دفاع جوي، متعدد الطبقات صمم خصيصا للتعامل مع أسراب المسيّرات منخفضة الارتفاع ومنخفضة التكلفة.

الطبقة الأولى من هذا النظام تقوم على فرق إطلاق متنقلة تستخدم شاحنات صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة، تنتشر قرب المدن والبنية التحتية الحيوية لاعتراض المسيّرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

أما الطبقة الثانية فتشمل أنظمة الحرب الإلكترونية التي تعمل على التشويش على إشارات الملاحة والاتصال، مما يؤدي إلى إرباك المسيّرات أو إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

في حين، تعتمد الطبقة الثالثة على الطائرات المسيّرة الاعتراضية، وهي طائرات صغيرة وسريعة تُطلق لمطاردة المسيّرات المعادية في الجو والاصطدام بها أو تفجيرها قرب الهدف.

وتتراوح تكلفة الطائرة الاعتراضية، بين 1000 و4000 دولار فقط، بينما قد تصل تكلفة الصاروخ الاعتراضي في أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة إلى عدة ملايين من الدولارات، مما يجعلها عنصرا أساسيا في الدفاعات الأوكرانية

وفي الطبقات الأعلى من الدفاع، تستخدم أوكرانيا أيضا المروحيات والمقاتلات لاعتراض المسيّرات، إضافة إلى صواريخ أرض–جو مثل منظومة باتريوت الأميركية.