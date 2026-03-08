وذكرت وكالة "إرنا" أن الانفجارات وقعت في محيط مدينة يزد دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسُمع دوي انفجارات في وقت سابق الأحد في مناطق أخرى من إيران ولا سيما العاصمة طهران ومحافظة أصفهان.

وفي السياق، أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه هاجم البنية التحتية العسكرية في إيران في سلسلة جديدة من الهجمات خلال الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر تطبيق تليغرام مساء السبت، إن مقاتلات إسرائيلية قصفت "مستودعات لتخزين الوقود" في العاصمة طهران للمرة الأولى.

وقال الجيش إن "القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني الإرهابي تستخدم هذه الخزانات بشكل مباشر ومتكرر لتشغيل البنية التحتية العسكرية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمي أن الحرس الثوري الإيراني، وهو قوة النخبة العسكرية في البلاد، أكد تعرض مصفاة نفط للقصف.

وقال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي للتلفزيون الرسمي إن "طيران العدو استهدف الليل الماضي 4 مخازن للنفط ومركزا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز".

وأفاد بمقتل 4 من موظفي الشركة بينهم سائقان، مشيرا إلى "تضرر" المنشآت الخمس، لكنه أكد أن "الحريق تحت السيطرة".



كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قواته أصابت طائرات مقاتلة من طراز "إف-14"، في مطار بمحافظة أصفهان الإيرانية، على بعد 340 كيلومترا جنوب طهران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول، إن القوات الجوية استهدفت، خلال موجة واسعة من الغارات الجوية التي شنتها السبت، مجمعات لتخزين الطائرات المقاتلة التابعة للنظام الإيراني في مطار بأصفهان.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت مهاجمة أنظمة الكشف والدفاع التي كانت تهدد طائرات القوات الجوية، بحسب الجيش الإسرائيلي.