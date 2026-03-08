وبحسب التقديرات، التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية يُرجح أن مئات الأشخاص ما زالوا مدفونين تحت أنقاض المباني التي تعرضت للقصف في مناطق مختلفة من إيران.

فيما يؤكد مسؤولون أمنيون أن تحديد العدد الدقيق للضحايا سيستغرق وقتًا طويلًا بسبب حجم الدمار واتساع نطاق الضربات.

وتأتي هذه التقديرات في ظل نشاط مكثف لسلاح الجو الإسرائيلي الذي نفّذ خلال الليل موجة غارات واسعة إضافية استهدفت بنى تحتية عسكرية.

وتركزت الضربات الأخيرة، على مقر القيادة المركزي للدفاع الجوي التابع للحرس الثوري الإيراني في قلب طهران، وهو المركز المسؤول عن إدارة الصورة الجوية والدفاع عن الأجواء الإيرانية.

كما شملت الغارات مقار قيادة وأنظمة دفاع جوي ومنشآت لوجستية ومبانٍ أخرى أقيمت قرب مركز القيادة.