وأضاف: "قريبًا لن يكون النظام قادرًا على تزويد المواطنين بالأمور الأساسية... ولم نقل كلمتنا الأخيرة بعد".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مستودعات لتخزين النفط ومرافق تكرير في العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر إسرائيلي قوله إن "إسرائيل بدأت بضرب مواقع تخزين النفط في إيران كجزء من المرحلة التالية من الحرب".

ويمثل هذا الهجوم، المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مثل هذه المنشآت منذ بدء هجومها الأوسع على إيران الأسبوع الماضي بالتزامن مع الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه بدأ موجة جديدة من الغارات استهدفت بنى تحتية إيرانية في العاصمة.

في المقابل، أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية بسماع دوي انفجارات في طهران عقب الغارات.

وردًا على استهداف مصفاة طهران، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مصفاة حيفا في إسرائيل تعرضت لضربة صاروخية، وفق ما نقلته وكالة "فارس".

وتصاعدت التوترات الإقليمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا واسع النطاق على إيران في 28 فبراير، أسفر عن وقوع قتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار.

وردّت إيران، بهجوم واسع استهداف بالإضافة لإسرائيل مرافق حيوية ومنشآت طاقة في العديد من دول المنطقة.