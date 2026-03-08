وقال وانغ يي في مؤتمر صحافي ببكين: "نحث على وقف فوري للعمليات العسكرية".

وأضاف: "يجب احترام سيادة وأمن إيران ودول الخليج".

وتابع قائلا: "يجب على جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أنه يجب "على الدول الكبرى أن تلعب دورا بنّاءً (في النزاع)".

وشدد على أن "استخدام القوة ليس وسيلة لحل القضايا".

وكانت الصين قد دعت، الأسبوع الماضي، جميع الأطراف المنخرطة في الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى المحافظة على سلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد حيويا لشحنات النفط والغاز، وتعهّدت بإجراءات لضمان أمنها في مجال الطاقة.

وباعتبارها أكبر مستورد للنفط والغاز في العالم، تُعد الصين من أكثر الدول عرضة للخطر، فمع امتلاكها احتياطيات وفيرة، مرّ ما يقرب من نصف وارداتها من النفط الخام عبر المضيق في ديسمبر.

كما تُعد الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني والذي يمرّ معظمه عبر المضيق.

وتمرّ حوالي ربع إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا عبر المضيق إلى جانب كمية كبيرة من البضائع.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن "الصين تحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فورا وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز وتجنّب تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي".

وأضافت أن "أمن الطاقة يحمل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي. ستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة".