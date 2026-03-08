وقالت ⁠شرطة أوسلو في بيان ⁠إنه ‌لم يتضح ⁠بعد سبب ⁠الانفجار أو هوية المتورطين ⁠فيه.

وأضافت "الشرطة تتواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".

وصرّح ⁠المتحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية بأنه "تأكدنا من وقوع انفجار في السفارة ⁠الأميركية"، ‌مضيفا أن الانفجار "وقع عند ⁠مدخل القسم القنصلي".

ووُضعت السفارات الأميركية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الجارية مع إيران، وقد تعرض عدد منها لهجمات من جانب طهران.

لكن الشرطة النرويجية لم تقدم أي إشارة على أن الحادثة التي وقعت قرب سفارة واشنطن في أوسلو مرتبطة بالنزاع.