وجاء تعليق ترامب بعدما قال مسؤولون إن روسيا تساعد إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل عبر تزويدها بمعلومات استخباراتية لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف: "أبلغت روسيا بعدم إرسال معلومات عن الأهداف أو أي مساعدات أخرى إلى إيران".

واستبعد ترامب انضمام الأكراد إلى الحرب مع إيران، وقال للصحفيين على متن الطائرة "إير فورس وان"، إن المقاتلين الأكراد بالمنطقة يرغبون في تقديم المساعدة في الجهود الرامية إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية، ولكن انضمامهم للحرب سوف يزيد من تعقيد الصراع.

وشدد ترامب على أنه يريد "اختيار رئيس في إيران لا يقودها إلى الحرب".

وحمّل ترامب طهران المسؤولية عن ضربة دامية على مدرسة للفتيات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان في جنوب إيران، مضيفا: "استنادا إلى ما شاهدته، إيران هي من قام بذلك".

وأكد ترامب أن بريطانيا تفكر بجدية في إرسال ‌حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط، لكنه ‌أوضح ‌أنه لا يحتاج إليهما في الحرب مع ‌إيران.

وكتب ‌ترامب ⁠في منشور على منصة تروث سوشيال: "لا ⁠بأس ‌يا رئيس الوزراء ⁠ستارمر، لسنا بحاجة إليهما ⁠بعد الآن، لكننا ⁠لن ننسى... لسنا بحاجة إلى أشخاص ينضمون إلى الحروب بعد أن نحقق فيها الانتصار بالفعل!".