ووضع الرئيس قبعة بيضاء تحمل أحرف "يو إس إيه" مذهّبة، وأدى التحية العسكرية مع مرور النعوش المغطاة بالعلم الأميركي ونقلها من طائرة عسكرية إلى مركبة.

وكان العناصر الستة الذين قتلوا في أعقاب شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران، جنود احتياط تم نشرهم في الكويت، وكانوا تابعين لقيادة الدعم 103 التي تتخذ من دي موين بولاية أيوا مقرا لها.

وأعلن الجيش الأميركي الجمعة أن الولايات المتحدة ضربت أكثر من ثلاثة آلاف هدف خلال الأسبوع الأول من الحرب مع إيران.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان أن الأهداف التي ضُربت شملت مراكز للقيادة والسيطرة وأنظمة دفاع جوي ومواقع إطلاق صواريخ وسفنا وغواصات بحرية إيرانية.

وأشار البيان إلى أن تعداد السفن الإيرانية المتضررة أو المدمرة بلغ 43.