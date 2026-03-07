وكانت وكالة إرنا الرسمية للأنباء قد قالت إن "مستودعا للنفط في جنوب طهران استهدفته الولايات المتحدة وإسرائيل".

ويقع المستودع في منطقة تجاور مصفاة للنفط، لكن وكالة إرنا نقلت أن منشآت المصفاة "لم تصب بأضرار في الهجمات العسكرية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال السبت، إن لدى بلاده "خطة منظمة مع كثير من المفاجآت لإيران".

وذكر نتنياهو، في كلمة: "نحن نقوم بتغيير وجه الشرق الأوسط، ومستمرون بكل قوة في الحرب حتى تحقيق النصر".

وأضاف: "قضينا على خامنئي وعشرات القادة ودمرنا منصات إطلاق صواريخ ومسيرات. لدينا خطة منظمة مع كثير من المفاجآت لإيران".

وتابع: "اقتربنا من السيطرة الكاملة على أجواء إيران، وسنقوم بكل ما هو مطلوب لحماية مواطنينا".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الحرس الثوري الذي يقتل المتظاهرين في إيران موجود على قوائم الاستهداف".

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبره قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة: "بيبي، نحن نريد أن نمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

واختتم قائلا: "أقول للشعب الإيراني: مرحلة الحقيقة تقترب"، مبرزا أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني الذين سيلقون أسلحتهم لن يتعرضوا للأذى".