وذكرت الشبكة أن قاذفات من طراز بي-1 لانسر وصلت إلى القاعدة مساء الجمعة، وفقاً لصور نشرتها هيئة بي بي سي.

وتُعد هذه الطائرات من أسرع القاذفات في سلاح الجو الأميركي، إذ يمكنها بلوغ سرعة تزيد على 900 ميل في الساعة، كما تستطيع حمل ما يصل إلى 24 صاروخ كروز.

كما تتميز القاذفة بأنظمة رادار وملاحة متقدمة، إضافة إلى أجهزة تشويش إلكترونية وأنظمة خداع وتحذير راداري مصممة لحمايتها من الهجمات المعادية.

ورفض وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استبعاد مشاركة قواته في الغارات الجوية على إيران.

وقال هيلي خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية خلال زيارته إلى قبرص: "مع تغير الظروف في أي صراع يجب أن تكون مستعدا لتكييف الإجراء الذي تتخذه".

والخميس أعلن ستارمر، أنه أمر بإرسال 4 طائرات مقاتلة إضافية من طراز "تايفون" إلى قطر، مع تصاعد حدة الصراع في ‌الشرق الأوسط، مؤكدا أن لدى بريطانيا "الخطة الدفاعية ‌الصحيحة".

وأثار رد ‌بريطانيا بالحذر تجاه الأزمة الإيرانية وهجوم الطائرات المسيّرة على قاعدتها العسكرية الرئيسية في قبرص، ‌شكوكا لدى شركاء لندن ‌حول ⁠فاعليتها العسكرية.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستارمر لعدم تقديمه الدعم الكافي لضرباته ⁠على ‌إيران.