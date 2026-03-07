وذكرت التقارير أن مستشفيين في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، تعرضا لأضرار جسيمة نتيجة موجات الضغط الناجمة عن انفجارات قريبة.

وبحسب التلفزيون الرسمي، تضرر مركز رازي الطبي، في مدينة الأهواز، إضافة إلى مستشفى الإمام علي في مدينة أنديمشك.

كما أفادت التقارير بأن مطار مهرأباد غرب العاصمة طهران كان من بين الأهداف التي تعرضت للقصف، حيث أظهرت صور متداولة اندلاع حرائق في محيط المطار.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن الاضطرابات التي شهدها المطار كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قتل في غارة قبل أيام.

كما تحدثت تقارير عن تعرض منشآت عسكرية في طهران ومناطق في وسط وغرب وشمال غربي إيران لضربات خلال الهجمات ذاتها.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مواقع وصفها بالحيوية في العاصمة الإيرانية، من بينها مستودع تحت الأرض لتخزين الصواريخ الباليستية، إضافة إلى جامعة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه التقارير من مصادر مستقلة حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد في سياق موجة من التوتر المتصاعد منذ نحو أسبوع، شهدت تنفيذ ضربات واسعة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة داخل الأراضي الإيرانية.