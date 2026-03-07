وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن هذا التعهد جاء بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة، معتبرا أن طهران كانت تسعى للسيطرة على الشرق الأوسط وفرض نفوذها في المنطقة.

وأكد الرئيس الأميركي أن ما يحدث يمثل، بحسب وصفه، أول هزيمة تتعرض لها إيران أمام دول الشرق الأوسط المجاورة منذ قرون، مضيفا أن بعض قادة المنطقة عبروا له عن شكرهم على ما اعتبروه دورا في إضعاف نفوذ طهران.

وتابع ترامب أن إيران لم تعد، على حد تعبيره، "القوة المهيمنة في الشرق الأوسط"، بل أصبحت "الخاسر في المنطقة"، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لسنوات طويلة ما لم تغير طهران سياساتها.

وأضاف ترامب إن إيران ستكون الخاسر الأكبر في المنطقة "وستبقى كذلك لعقود طويلة حتى تستسلم أو، على الأرجح، تنهار تماما. اليوم، ستُضرب إيران ضربا مبرحا".

وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية ضد أهداف ومناطق لم تُستهدف حتى الآن، في إطار الرد على ما وصفه بالسلوك الإيراني في المنطقة.