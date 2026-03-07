وذكرت صحيفة "دايلي تيليغراف" البريطانية أن إسرائيل استخدمت صاروخا بالستيا متطورا من طراز Blue Sparrow missile، أو صاروخ "الرمح الأزرق"، في الهجوم الذي أدى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال الضربات التي استهدفت العاصمة الإيرانية.

وبحسب التقرير، يتميز الصاروخ بقدرته على التحليق خارج الغلاف الجوي قبل أن يعود إلى مساره البالستي بسرعة عالية، وهو ما يجعل اعتراضه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أمرا بالغ الصعوبة.

خلال مرحلة العودة إلى الغلاف الجوي (مرحلة الهبوط)، يتحرك الصاروخ بسرعات تفوق عدة مرات سرعة الصوت، ما يقلل الوقت المتاح لأنظمة الدفاع الجوي لاعتراضه.

وأوضحت الصحيفة أنه تم العثور على بقايا من الصاروخ في غرب العراق، ويُرجَّح أنها سقطت أثناء عبوره باتجاه الأراضي الإيرانية.

ويبلغ طول الصاروخ نحو 6.5 متر، ويصل وزنه إلى حوالي 1.9 طن، بينما يُقدَّر مداه بنحو 2000 كيلومتر.

وقد طُوِّر هذا الصاروخ في الأصل كهدف باليستي لاختبار أنظمة الدفاع الجوي، قبل أن يتم تعديله لاحقا للاستخدام في مهام هجومية.