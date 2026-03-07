وأضاف بزشكيان: "أعتذر للدول المجاورة، ولا عداوة مع دول المنطقة".

ويأتي هذا مع ⁠استمرار إيران ⁠في شنّ هجمات على المنطقة ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عرب يوم الخميس، أوضح خلالها أن الحرب يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع أخرى.

وشدد روبيو على أن هدف واشنطن ليس "تغيير النظام"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رغبة الولايات المتحدة في رؤية "أشخاص مختلفين" يديرون البلاد.

وأكد الوزير الأميركي على عدم وجود حوار حالي مع طهران، معتبرا أن أي محادثات في الوقت الراهن قد تقوض الأهداف العسكرية.

في سياق متصل، كشف مسؤولون في واشنطن وتل أبيب عن تراجع حاد في القدرات الهجومية الإيرانية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، بأن الهجمات الصاروخية الإيرانية انخفضت بنسبة 90 بالمئة.