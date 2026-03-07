وسمع دوي الانفجارات في عدد من أحياء العاصمة، بحسب ما أورد التلفزيون بدون أن يحدد المناطق التي طالتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، في بيان أنه نفذ "موجة إضافية من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران".

وأضاف البيان: "نفّذت أكثر من 80 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات الجيش الإسرائيلي، موجة إضافية من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران ومناطق أخرى في وسط إيران".