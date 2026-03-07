وقالت القيادة في بيان إن وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني زعمت على مدى خمسة أيام متتالية أن القوات الإيرانية أغرقت الحاملة الأميركية.

وأضافت أن الرواية الإيرانية تغيّرت لاحقاً، إذ ادّعت أن الحاملة "عادت إلى السطح بطريقة أشبه بالمعجزة" وغادرت ساحة المعركة بعد ما وصفته بـ"مواجهة صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".

ونشرت القيادة الصور لإظهار أن الحاملة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في المنطقة.