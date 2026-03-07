وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الحكومية، الجمعة، نقلا عن بيان صادر عن جهاز الاستخبارات أن الهجمات تم الإعداد لها لاستهداف خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان والسفارة الإسرائيلية في أذربيجان ومعبد يهودي ورجل دين يهودي كبير في البلاد.

وذكرت "أذرتاج" أن مواطنين إيرانيين قاموا بتهريب العديد من العبوات الناسفة إلى البلاد، بما في ذلك حاوية تحتوي على نحو 8 كيلوغرامات من المتفجرات العسكرية "سي 4".

وقالت باكو إنها تحمل الحرس الثوري الإيراني المسؤولية عن ذلك.

وكانت أذربيجان قد اتهمت إيران أيضا، الخميس، بشن هجوم بطائرات مسيرة على أراضيها أسفر عن إصابة 4 مدنيين، وتوعدت بالرد في مؤشر على امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى دولة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن الطائرات الإيرانية المسيرة هاجمت جيب ناختشيفان التابع لها وألحقت أضرارا بمبنى مطار.

واتهم الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إيران بتنفيذ "عمل إرهابي وعدواني لا مبرر له"، وقال إنه أصدر تعليمات لجيشه بالتحضير لتدابير انتقامية وتنفيذها.