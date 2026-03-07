وأضافت الوزارة في ‌بيان أن ‌إسرائيل ⁠طلبت شراء 12 ألفا من قنابل "‌بلو-110إيه/بي" للأغراض ⁠العامة زنة كل منها ⁠1000 رطل.

وخلص وزير الخارجية ⁠ماركو روبيو إلى وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة فورا.

ووفق الخارجية فإن روبيو قرر أن بيع الذخائر لإسرائيل يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وبالتالي تغاضى عن متطلبات مراجعة الكونغرس.

ويأتي هذا الإعلان في خضم الحرب ‌الأميركية الإسرائيلية على إيران، وبعد ساعات من إعلان الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب أنه ‌اختتم اجتماعا مثمرا مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة.

وأكد ترامب أنه اتفق مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة ⁠على ‌زيادة ⁠إنتاج بعض الأسلحة ⁠دقيقة التوجيه.

وأضاف: "لقد وافقوا على زيادة إنتاج الأسلحة (الرائعة) أربعة أضعاف".

وتابع قائلا: "شارك في ⁠الاجتماع مسؤولو ‌بي ‌إيه ‌إي ‌سيستمز، ‌وبوينغ، ⁠وهانيويل ⁠إيروسبيس، ‌وإل ⁠3 ⁠هاريس لحلول ⁠الصواريخ، ولوكهيد مارتن، ونورثروب ‌غرومان، ورايثيون".

وأكد ترامب أنه من المقرر "عقد اجتماع آخر بعد شهرين".

وأشار ترامب أيضا إلى أن بلاده لديها "إمدادات غير محدودة" من الأسلحة التي تستخدم حاليا في الحرب على إيران.