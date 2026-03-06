وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان أن الأهداف التي ضُربت شملت مراكز للقيادة والسيطرة وأنظمة دفاع جوي ومواقع إطلاق صواريخ وسفنا وغواصات بحرية إيرانية.

وأشار البيان إلى أن تعداد السفن الإيرانية المتضررة أو المدمرة بلغ 43.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور، إنه التقى الجمعة مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات دفاع يوم الجمعة، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الدفاع "البنتاغون" على تجديد الإمدادات اللازمة للعملية العسكرية على إيران.

وذكر ترامب في منشوره: "اختتمنا للتو اجتماعا جيدا للغاية مع أكبر الشركات الأميركية في مجال تصنيع الدفاع، حيث ناقشنا الإنتاج وجداوله".

وأضاف أن الشركات التي حضرت الاجتماع شملت لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس الشركة الأم لشركة رايثون وبي إيه إي سيستمز وبوينغ وهانيويل أيروسبيس ونورثروب غرومان.

وأكد ترامب أنه اتفق مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة ⁠على ‌زيادة ⁠إنتاج بعض الأسلحة ⁠دقيقة التوجيه.

وأوضح أن هذه الشركات: "وافقت على زيادة إنتاج الأسلحة (الرائعة) أربعة أضعاف".

وأشار ترامب أيضا إلى أن بلاده لديها "إمدادات غير محدودة" من الأسلحة التي تستخدم حاليا في الحرب على إيران.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق الجمعة، إن مطلبه بأن تقدم إيران "استسلاما غير مشروط" قد يعني تدمير قدراتها العسكرية بالكامل، وليس بالضرورة إعلان استسلام رسمي.

وفي مكالمة هاتفية مع موقع أكسيوس قال ترامب: "الاستسلام غير المشروط قد يكون بأن يعلن الإيرانيون ذلك، لكنه قد يعني أيضا أنهم لم يعودوا قادرين على القتال لأنهم لا يملكون أحدا أو شيئا يقاتلون به".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من منشور له على منصة "تروث سوشيال"، استبعد فيه أي اتفاق مع طهران، مطالبا بـ"الاستسلام غير المشروط".

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مقابلة مع فوكس نيوز، إن المقصود بالاستسلام غير المشروط هو أن يقرر ترامب أن إيران لم تعد قادرة على تشكيل تهديد للولايات المتحدة أو لقواتها في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الأهداف الأميركية تشمل تدمير القدرات البحرية الإيرانية، والقضاء على تهديد الصواريخ الباليستية، وضمان عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي، إضافة إلى إضعاف وكلائها في المنطقة.

وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "بعض الدول بدأت جهود وساطة" لوقف الحرب، مؤكدا في منشور على منصة "إكس" أن بلاده ملتزمة بتحقيق سلام دائم في المنطقة، لكنها "لن تتردد في الدفاع عن كرامة وسيادة الأمة".