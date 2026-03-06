تفصيلا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية قد دمرت بالكامل أو إلى حد كبير.

وقال ترامب: "لقد اختفت أسلحتهم المضادة للطائرات. لذا ليس لديهم سلاح جوي. ليس لديهم دفاع جوي. كل طائراتهم قد اختفت".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه تم القضاء على 60% من الصواريخ الإيرانية و64% من منصات إطلاقها.

وقال: "بمجرد أن يطلقوا صاروخا، يتم ضرب المنصة في غضون 4 دقائق".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وإلى جانب البرنامج النووي والبحرية الإيرانية، كانت واشنطن قد حددت سابقا البرنامج الصاروخي للبلاد كهدف رئيسي للحرب.

تراجع إطلاق الصواريخ الإيرانية

من ناحية ثانية، قال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الذي يشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي مواز إن إيران تطلق الآن عددا أقل بكثير من الصواريخ.

وقال كوبر: "إذا نظرت فقط إلى الساعات الأربع والعشرين الماضية من العملية، مقارنة بما كنا عليه في البداية، فقد انخفضت هجمات الصواريخ الباليستية بنسبة 90% منذ اليوم الأول".

وأضاف: "هجمات الطائرات المسيرة انخفضت بنسبة 83% منذ اليوم الأول".

وأشار كوبر إلى أن الولايات المتحدة لا تستهدف الصواريخ الإيرانية فحسب، بل تسعى أيضا إلى "تدمير القاعدة الصناعية للصواريخ الباليستية الإيرانية".

وقال "مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه العملية، سنفكّك قدرة إيران على إنتاج الصواريخ بشكل ممنهج من أجل المستقبل".

إغراق 30 سفينة إيرانية

على الصعيد ذاته، أغرقت القوات الأميركية أكثر من 30 سفينة إيرانية خلال الحرب الجارية، في حين انخفضت الهجمات التي تشنها طهران بالصواريخ الباليستية وبالمسيّرات بشكل كبير، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى الخميس.

وقال قائد "سنتكوم" في مؤتمر صحفي "لقد أغرقنا حتى الآن أكثر من 30 سفينة، وفي الساعات القليلة الماضية، ضربنا حاملة طائرات مسيرة إيرانية، حجمها مماثل لحاملة طائرات من الحرب العالمية الثانية تقريبا. إنها مشتعلة الآن".