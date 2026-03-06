وأظهرت رسالة صادرة عن القيادة المركزية للجيش الأميركي لقطات بالأبيض والأسود للحاملة وهي تشتعل فيها النيران بعد تعرضها لضربات متعددة.

وتحمل حاملة المسيرات اسم "إيريس شهيد باقري"، وهي في الأصل سفينة حاويات جرى تحويلها إلى منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.

وكانت إيران قد دشنت السفينة في فبراير 2025.

وأفادت تقارير آنذاك بأن السفينة مزودة بمدرج يبلغ طوله 180 متراً للطائرات المسيرة، ويمكنها الإبحار لمسافة تصل إلى 22 ألف ميل بحري من دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الموانئ.

ويأتي الهجوم في وقت صرحت فيه القيادة المركزية الأميركية بأن "القوات الأميركية لا تتوانى عن مهمة إغراق البحرية الإيرانية بالكامل".