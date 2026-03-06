وأضاءت مسارات الصواريخ سماء مدينة نتانيا الواقعة شمال تل أبيب، بحسب مشاهدات صحافيي فرانس برس.

وبعد الانفجارات، قال جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" إن فرقه هرعت إلى عدد من المواقع المتضررة، من دون تسجيل إصابات حتى الآن.

من جهتها، أفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تتعامل مع مواقع سقوط شظايا صاروخية في وسط إسرائيل، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية من دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي السماح للسكان بمغادرة الأماكن المحمية.