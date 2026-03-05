وأوضح هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن ما يحدث حاليا "مجرد بداية القتال"، مؤكدا أن الجدول الزمني للحرب تحدده الولايات المتحدة وحدها.

وأضاف أن واشنطن لن توسع أهدافها العسكرية داخل إيران، وذلك بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب قال فيها إنه ينبغي أن تشارك الولايات المتحدة في اختيار الزعيم الإيراني المقبل.

وقال وزير الدفاع الأميركي: "لا يوجد أي توسيع لأهدافنا العسكرية. نحن نعرف تماما ما نفعله"، في إشارة إلى أن العمليات تركز على أهداف محددة.

كما أكد أن مخازن الذخيرة الأميركية ممتلئة، في إشارة إلى جاهزية القوات الأميركية لمواصلة العمليات العسكرية.

من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر إن الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية تراجعت بنسبة 90% مقارنة باليوم الأول للحرب.

وأضاف أن القوات الأميركية ستعمل، مع الانتقال إلى المرحلة التالية من العمليات، على تفكيك قدرة إيران على إنتاج الصواريخ.