وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال إن الوزيرة التي كلفها بمهمة "مبعوثة خاصة" إلى أميركا اللاتينية، سيخلفها في 31 مارس السناتور الجمهوري ماركواين مولين.

ووفق تقارير صحافية، اتخذ ترامب قراره بعد جلسات استماع في الكونغرس واجهت خلالها كريستي نويم صعوبة في الإجابة على تساؤلات تتعلق بمنح عقد عام كبير.

وتركزت الانتقادات حول حملة إعلانية بقيمة 200 مليون دولار للتشجيع على "الترحيل الطوعي"، وهي الحملة التي قالت نويم إن ترامب وافق عليها، وهو ما نفاه مسؤولون في البيت الأبيض لوسائل إعلام أميركية.

ضغوط وانتقادات

ووفق شبكة "إن بي سي نيوز" واجهت نويم، التي كانت مكلفة بتنفيذ وعود ترامب بترحيل المهاجرين، انتقادات حادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء، لا سيما بعد استخدام القوات الفيدرالية في مينيابوليس وتصريحاتها المثيرة للجدل حول مقتل مواطنين أميركيين برصاص عملاء فيدراليين.

كما طالتها انتقادات داخلية بسبب خطط لشراء طائرة نفاثة بقيمة 70 مليون دولار، وسط تقارير عن توتر علاقتها مع قيادات خفر السواحل.