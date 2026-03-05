وتم تحديد هويتهما على أنهما الرقيب روبرت مارزان، البالغ من العمر 54 عاما، من ساكرامنتو ، والرائد جيفري أوبراين، ويبلغ من العمر 45 عاما، من إنديانولا في أيوا.

وقال البنتاغون إن مارزان كان في موقع الحادث عندما ضربت طائرة مسيرة مركز القيادة في الكويت، ويُعتقد أنه "الشخص الذي توفي في مكان الحادث"، وفق البيان.

وسيؤكد الفاحص الطبي الهوية رسميا، حسبما أفاد البنتاغون.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق عن هوية الجنود الأربعة الآخرين الذي قتلوا في الهجوم.

وحذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من سقوط مزيد من القتلى والجرحى الأميركيين مع احتدام الصراع.

وقال الجيش، أول أمس الثلاثاء، إن الجنود الأربعة قتلوا يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة مسيرة بمنشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.

وقال البنتاغون إن الأربعة تتراوح أعمارهم بين 20 و42 عاما وكانوا يخدمون في قيادة الدعم 103 من دي موين بولاية أيوا، وهي جزء من عمليات الإمداد العالمية للجيش.

وحدد الجيش هويات الجنود الستة وهم:

الرائد جيفري أوبراين، (45 عاما) من إنديانولا في أيوا.

ضابط الصف روبرت مارزان (54 عاما) من ساكرامنتو.

المقدم كودي إيه. كورك (35 عاما) من ونتر هافن بولاية فلوريدا.

الرقيب نواه إل. تيجنز (42 عاما) من بلفيو بولاية نبراسكا.

الرقيب نيكول إم. أمور (39 عاما) من وايت بير ليك في مينيسوتا.

الرقيب ديكلان جيه. كودي (20 عاما) من ويست دي موين بأيوا.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد حدة الصراع، حيث صرّح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة "قادرة على مواصلة هذا القتال بسهولة طالما دعت الحاجة".