وأوضح المتحدث في إحاطة صحفية أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ انطلاق العملية بتفكيك طبقات الدفاع الإيرانية عبر استهداف أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ أرض–جو وعدد من الأهداف العسكرية الأخرى.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن خلال 24 ساعة من تحقيق تفوق جوي وفتح الطريق نحو العمق الإيراني وصولا إلى طهران، مشيرا إلى استمرار استهداف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية التي تشكل تهديدا لإسرائيل.

وقال المتحدث إن الضربات الإسرائيلية أدت حتى الآن إلى مهاجمة وتدمير وإخراج نحو 300 منظومة دفاع جوي وصواريخ باليستية إيرانية عن الخدمة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع مرتبطة بالمنظومة النووية الإيرانية، إضافة إلى منشآت مرتبطة بصناعة الأسلحة ومنظومة إنتاج الوسائل القتالية الاستراتيجية.

وأضاف أن العمليات شملت أيضا تصفية عدد من القادة البارزين في النظام الإيراني بناء على معلومات استخباراتية.

ضربات في طهران

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم منذ بداية العملية أكثر من 220 هدفا داخل طهران.

وقال إن مقاتلات إسرائيلية قصفت، الأربعاء، مجمعا عسكريا في منطقة سافاريا شرق طهران، يضم مقرات قال إنها استخدمت لإدارة عمليات ضد إسرائيل وقمع المواطنين الإيرانيين.

وأوضح أن من بين الأهداف التي استهدفت مقر وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس، والتي قال إنها مسؤولة عن نقل الأسلحة وتمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

التوتر مع حزب الله

وفي ما يتعلق بلبنان، قال المتحدث إنحزب الله أطلق صواريخ باتجاه إسرائيل، إضافة إلى صاروخ مضاد للدبابات أدى إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "لن يسمح بإطلاق النار من لبنان أو استهداف قواته".

وردا على سؤال حول توجيه السكان اللبنانيين إلى الإخلاء شمال نهر الليطاني، قال المتحدث إن ذلك يأتي "لحمايتهم من المناطق التي يعمل فيها حزب الله والتي ستتعرض للهجوم".

كما قال إن الهدف من العمليات هو إزالة ما وصفه بالتهديد الوجودي لإسرائيل، مضيفا أن النظام الإيراني "أصبح مهزوزا بعد ضرب قياداته ومكوناته الأساسية".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل تقييم الوضع الأمني، مؤكدا أن سلامة المدنيين الإسرائيليين تبقى الأولوية القصوى.



