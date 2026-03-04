تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحدث إلى نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، وتعهد بدعم واشنطن الكامل لأنقرة في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية.
ووصف روبيوبـ"غير المقبول" الاعتداء على سيادة تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما دمر نظام الدفاع الجوي التابع للحلف صاروخا إيرانيا أشارت أنقره إلى أنه انحرف عن مساره.
ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت عن روبيو قوله إن "الاعتداء على الأراضي الواقعة تحت السيادة التركية غير مقبول"، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بتقديم "الدعم الكامل" لتركيا.
وفي وقت سابق الأربعا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، ، أن الدفاعات الجوية التابعة لـحلف شمال الأطلسي دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أطلق من إيران وكان متجها نحو المجال الجوي التركي.
أضافت أنه لم تقع أي خسائر بشرية جراء الواقعة، وأن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي أعمال عدائية ضدها.
وأوضحت الوزارة أنه: "تم التعامل في الوقت المناسب مع ذخيرة باليستية أطلقت من إيران، وبعد عبورها المجالين الجويين للعراق وسوريا تبين أنها تتجه نحو المجال الجوي التركي، حيث تم الاشتباك معها وتحييدها من قبل عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط.
وذكرت أنه "قد تبين أن قطعة الذخيرة التي سقطت في قضاء دورتيول بولاية هاتاي تعود إلى ذخيرة الدفاع الجوي التي نفذت عملية الاعتراض بعد تدمير التهديد في الجو. ولا توجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحادث".
من جانبها، شددت الرئاسة التركية على أنها سترد على أي عمل عدائي في إطار القانون الدولي.
ونقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة قولها: "عزمنا وقدرتنا على ضمان أمن بلادنا في أعلى مستوياتهما، وسنتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أرضنا ومجالنا الجوي".
وتابعت: "سنرد على أي مواقف عدائية محتملة في إطار القانون الدولي"، مضيفة: "ستستمر المشاورات والتعاون مع حلف الناتو وحلفائنا خلال هذه العملية".