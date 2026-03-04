ووصف روبيوبـ"غير المقبول" الاعتداء على سيادة تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما دمر نظام الدفاع الجوي التابع للحلف صاروخا إيرانيا أشارت أنقره إلى أنه انحرف عن مساره.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت عن روبيو قوله إن "الاعتداء على الأراضي الواقعة تحت السيادة التركية غير مقبول"، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بتقديم "الدعم الكامل" لتركيا.

وفي وقت سابق الأربعا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، ، أن الدفاعات الجوية التابعة لـحلف شمال الأطلسي دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أطلق من إيران وكان متجها نحو المجال الجوي التركي.