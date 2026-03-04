وفي تمجع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض قال ترامب:"نحن في موقع قوي للغاية حاليا، وقيادتهم تضمحل بسرعة. يبدو أن كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا".

وفي السياق، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة "تنتصر على إيران" في الحرب التي بدأت السبت، معتبرا أن النظام الإيراني "انتهى".

وأضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحفي: "انتهى أمرهم.. نضربهم وهم ساقطون أرضا"، مؤكدا أن "أميركا تنتصر على إيران".

وتابع: "لا توجد أنصاف حلول، ولن نسمح لإيران بأن تراوغ أو تماطل"، مشيرا إلى أن "كبار القادة الإيرانيين قُتلوا، وخلفاؤهم إما مفقودون أو مختبئون".

وفي ما يتعلق بسير العمليات، قال وزير الدفاع الأميركي إن القوات الأميركية تنفذ العملية العسكرية في إيران "على أكمل وجه"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمكنت خلال أيام قليلة من فرض سيطرة كاملة على المجال الجوي الإيراني.

وأضاف أن مختلف أنواع الطائرات الأميركية تنفذ عمليات قصف داخل إيران، مؤكدا أن واشنطن تسيطر أيضا على الممرات البحرية.

وقال هيغسيث إن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، مضيفا أن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية باستخدام طوربيد في المحيط الهندي، في حادثة أعلنت عنها سريلانكا بعدما كانت السفينة قرب سواحلها.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية ستتواصل، قائلا: "المزيد من الموجات قادمة، ونحن ما زلنا في البداية فقط"، مضيفا أن قوات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأن القدرات القتالية الأميركية ستتعزز خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن "الولايات المتحدة ستستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الجاذبية الدقيقة"، مؤكدا أن بلاده قادرة على مواصلة العمليات العسكرية بسهولة.