وقال الرئيس الروسي: "لكن هذا ليس قرارا، بل هو في هذه الحالة مجرد تفكير بصوت عال. سأوجه الحكومة بالتأكيد للعمل على هذه المسألة بالتعاون مع شركاتنا".

وقال بوتين لمراسل التلفزيون الروسي: "والآن تفتح أسواق أخرى. وربما يكون من الأجدى لنا التوقف عن تزويد السوق الأوروبية في الوقت الراهن، والتوجه إلى تلك الأسواق التي تفتح وترسيخ وجودنا فيها".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا قانونيا لحظر واردات النفط الروسي على نحو دائم في 15 أبريل، أي بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في المجر.