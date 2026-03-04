وقال الوزير السريلانكي أمام البرلمان إن فرق الطوارئ تنقل 30 بحارا مصابا إلى مستشفى في جنوب الجزيرة من الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 180 شخصا بعدما بدأت تغرق منذ الفجر.

يأتي هذا فيما أعلن قائد القوات المركزية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر أن الجيش الأميركي دمر 17 سفينة إيرانية ضمن حملته التي يشارك فيها عشرات الآلاف من العسكريين الأميركيين.

وقال كوبر في رسالة مصورة نُشرت الثلاثاء على منصة إكس: "بعبارة بسيطة، نركز على تدمير كل ما يمكنه إطلاق النار علينا"، متحدثا عن "ضربات جراحية" نفذتها قاذفات "بي 2" و"بي 1".

وأضاف: "نحن أيضا نغرق البحرية الإيرانية.. البحرية بأكملها. حتى الآن دمرنا 17 سفينة إيرانية، بينها الغواصة الإيرانية الأكثر جاهزية للعمل، والتي بات في جانبها ثقب".

وتابع كوبر: "على مدى عقود، قام النظام الإيراني بمضايقة الملاحة الدولية. واليوم، لا توجد أي سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عُمان. ولن نتوقف".

وأضاف أن إيران أطلقت في المقابل أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه مع ذلك "قدرة طهران على ضربنا تتضاءل".