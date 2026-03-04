وقال ميرتس لقناة "إيه آر دي" الألمانية عقب لقائه ترامب في البيت الأبيض: "أوضحت له بجلاء: لا يمكنكم إبرام اتفاق منفرد مع ألمانيا، أو اتفاق يشمل أوروبا بأكملها مع استثناء إسبانيا. نحن جميعا في نفس القارب هنا".

وكان ترامب انتقد مدريد علنا خلال الاجتماع، قائلا إن بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا، تصرفت بشكل سيئ خلال الضربات الأميركية ضد إيران.

وأشار ترامب إلى أن إسبانيا رفضت السماح باستخدام قواعدها العسكرية، مهددا بأن الولايات المتحدة قد توقف التجارة مع البلاد ردا على ذلك.

وأكد ميرتس أن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، وأي مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن تجرى بشكل جماعي أو لا تجرى على الإطلاق. وشدد على أنه لا يمكن استهداف إسبانيا بعقوبات منفردة.

وأشار التقرير إلى أن مفاوضات التجارة في السوق الأوروبية الموحدة تدار من قبل المفوضية الأوروبية نيابة عن جميع الدول الأعضاء الـ27، ولا يمكن للدول مثل ألمانيا التفاوض بشكل منفرد على اتفاقيات مستقلة مع دول ثالثة مثل الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس صرح أن بلاده لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية في جنوب إسبانيا في أي ضربات لا يشملها ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن القواعد المشتركة مع واشنطن لم تستخدم في الهجوم الذي وقع نهاية الأسبوع على إيران.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن أي مراجعة للاتفاقيات التجارية يجب أن تتم مع احترام القانون الدولي واستقلالية الشركات الخاصة والاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوتر في وقت انتقدت فيه مدريد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ووصفتها بأنها تدخل عسكري "غير مبرر وخطير"، داعية إلى خفض التصعيد والعودة إلى الحوار.