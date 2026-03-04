وقال كوبر إن أكثر من 50 ألف جندي أميركي يشاركون في العملية، إلى جانب 200 طائرة مقاتلة وحاملتي طائرات وقاذفات استراتيجية، في أكبر حشد عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ سنوات.

وأضاف أن القوات الأميركية، بالتعاون مع إسرائيل، نفذت منذ بدء العملية ضربات مكثفة استهدفت نحو ألفي هدف باستخدام أكثر من ألفي ذخيرة.

وأوضح أن الضربات أدت إلى إضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كبير وتدمير مئات الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها والطائرات المسيّرة.

وأشار كوبر إلى أن القاذفات الأميركية من طراز B-2 وB-1 نفذت ضربات دقيقة داخل العمق الإيراني، بينما استهدفت قاذفات B-52 مراكز القيادة والسيطرة.

كما أكد أن القوات الأميركية دمرت 17 سفينة إيرانية بينها غواصة وصفها بأنها الأكثر جاهزية للعمليات.

وقال قائد سنتكوم إن إيران أطلقت منذ بدء المواجهة أكثر من 500 صاروخ باليستي و2000 طائرة مسيّرة، متهماً طهران باستهداف المدنيين.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسيطران على المجال الجوي الإيراني، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تواصل ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتنقلة المتبقية.

وأكد كوبر أن تقييمه العملياتي يشير إلى أن القوات الأميركية متقدمة على خطتها العسكرية في هذه المرحلة من العمليات.