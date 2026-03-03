ويعد الإعلان من أكثر الإجراءات صرامة التي اتخذتها الإدارة الأميركية حتى الآن لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة وطمأنة أسواق النفط، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عقب الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مهما حدث، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم"، مشيرا إلى أن إجراءات إضافية قد تتخذ لاحقا.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا منذ بدء الضربات العسكرية نهاية الأسبوع، في وقت تأثرت فيه حركة ناقلات النفط في المنطقة وتعرضت بعض السفن لأضرار.

ومن المتوقع أن يجتمع وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير الطاقة كريس رايت مع ترامب لبحث مقترحات إضافية لمعالجة اضطراب إمدادات الطاقة.

ويمر نحو خمس النفط العالمي عبرمضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثرا بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وأدت المخاطر الأمنية في المنطقة إلى ارتفاع حاد في تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب على ناقلات النفط، فيما بدأت بعض شركات الشحن والتأمين إعادة تقييم نشاطها في المنطقة.