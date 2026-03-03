وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من تسعة آلاف مواطن أميركي عادوا من المنطقة خلال الأيام الماضية، بينهم أكثر من 300 شخص غادروا إسرائيل.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على تسيير رحلات طيران مستأجرة لمساعدة الرعايا الأميركيين على مغادرة المنطقة، مشيرة إلى توفير رحلات من الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، مع الاستعداد لإتاحة قدرات إضافية بحسب الظروف الأمنية.

وكانت واشنطن قد دعت، الاثنين، مواطنيها في معظم أنحاء الشرق الأوسط إلى المغادرة عبر الرحلات التجارية، رغم إغلاق بعض المطارات في المنطقة أو فرض قيود مشددة على حركة الطيران بسبب التطورات الأمنية.