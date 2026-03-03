وقال ماكرون، في خطاب الى الفرنسيين، إنه أصدر أوامر بإرسال حاملة الطائرات شارل ديغول برفقة الأسطول والفرقاطات لتعزيز قدرات فرنسا البحرية، مع نشر طائرات "رافال" وأنظمة دفاع جوي ورادارات جوية، في خطوة ستستمر خلال الأيام المقبلة. كما أعلن عن إرسال أنظمة دفاعية إلى قبرص كإجراء احترازي.

وأكد أن فرنسا لديها اتفاقيات دفاعية مع كل من قطر والكويت والإمارات، وستظهر تضامنها مع شركائها في المنطقة.

وحمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران"المسؤولية الأولى" عن الحرب في الشرق الأوسط، على رغم إقراره بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا الهجوم عليها "من خارج القانون الدولي".

وقال ماكرون "إيران تتحمّل المسؤولية الأولى عن هذا الوضع"، على خلفية "برنامجها النووي الخطير"، ودعمها "لمجموعات إرهابية" في لبنان واليمن والعراق، إضافة الى "أوامر إطلاق النار على شعبها".

وحذر ماكرون من أي عملية برية قد تنفذها إسرائيل في لبنان، واصفا أي تحرك من هذا النوع بأنه "تصعيد خطير وخطأ استراتيجي".

وأوضح: "تقف فرنسا إلى جانب السلطات اللبنانية في جهودها الشجاعة للإمساك بأمنها بيديها".