وفي مقابلة مباشرة على قناة "تي آر تي"، تناول فيدان التطورات المرتبطة بالهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن مدة الحرب وطبيعتها قد تتغيران، ومؤكداً أن أنقرة تبذل جهودا لمنع تدهور الأوضاع نحو الأسوأ.

وأوضح الوزير التركي أن دول الخليج بذلت مساع مكثفة للحيلولة دون اندلاع الحرب، وأن تلك الجهود استمرت حتى ساعة قبل بدء الهجمات.

واعتبر أن استهداف إيران لدول في المنطقة بشكل عشوائي يمثل "استراتيجية خاطئة للغاية"، قائلا إن طهران تصرفت بمنطق مفاده: "إذا غرقتُ فسأُغرق دول المنطقة معي".

وكشف فيدان أنه جرى في 30 يناير تأجيل اندلاع الحرب مؤقتا، بعد أن عملت تركيا على وضع "هندسة تفاوض" بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه كان من الممكن التوصل إلى نتيجة لو استمرت المباحثات.

وأكد أن هناك تنسيقا مكثفا بين مؤسسات الدولة التركية، مع دراسة جميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك سيناريوهات الأزمات.

وكشف أن "القيادة الإيرانية الجديدة قد تمثل فرصة سانحة، إذ قد تُظهر رغبة في وقف الحرب".

وختم بالقول إن خطر اتساع رقعة الحرب يثير قلق أنقرة، في ظل استهداف منشآت حيوية للطاقة إلى جانب القواعد العسكرية.