وقالت وكالات أنباء إيرانية: "قصف جوي يُدمر مبنى مجلس الخبراء الإيراني في مدينة قم".

وتزامن الحادث مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء دفعة جديدة من الغارات على طهران، الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان إنه "أطلق دفعة تاسعة من الضربات في طهران"، مضيفا "باشر سلاح الجو الآن دفعة واسعة النطاق من الضربات تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".

ويعتبر مجلس الخبراء الإيراني الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل المرشد الأعلى.

وكانت ​وكالة ‌أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلت، ​الثلاثاء، عن ⁠عضو ​في مجلس ​الخبراء القول ‌إن ⁠اختيار خليفة علي ​خامنئي "لن ​يستغرق ⁠وقتا طويلا".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأت، نهاية الأسبوع الماضي، شن هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل خامنئي وعدد من كبار المسؤولين.