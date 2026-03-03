وقال علي ⁠بحريني، رئيس البعثة ⁠الإيرانية لدى ⁠الأمم المتحدة في جنيف، للصحفيين: "في الوقت الراهن، نشكك بشدة في جدوى المفاوضات".

وأضاف: "اللغة الوحيدة للتحدث مع أميركا هي لغة الدفاع وهذا ليس وقت التفاوض"، مشددا: "سنظل ندافع حتى يتوقف هذا العدوان".

والثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الإيرانيين يرغبون في الحديث مع واشنطن "لكن فات الأوان".

وذكر ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشال": "لقد دمرت دفاعاتهم الجوية، وقواتهم الجوية، وقواتهم البحرية، وقيادتهم".

وأضاف: "يريدون الحديث معنا. قلتُ: "فات الأوان!".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الإثنين، إن إيران "لن تتفاوض مع الولايات المتحدة".

ونفى لاريجاني في منشور على "إكس" التقارير التي تفيد بأن مسؤولين إيرانيين سعوا إلى بدء محادثات مع إدارة ترامب عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية الأسبوع.

وأجرت طهران وواشنطن آخر جولة من المفاوضات الخميس الماضي، بوساطة عمانية، واتفق الأطراف على عقد جولة جديدة هذا الأسبوع في فيينا. ومع ذلك، بدأت واشنطن، بالتنسيق مع إسرائيل، عملية "الغضب الملحمي" وقصفت مئات الأهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين.