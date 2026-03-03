وأكدت القيادة المركزية الأميركية، على حسابها في منصة "إكس": "القوات الأميركية تقوم بملاحقة هذه التهديدات".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإيرانيين يرغبون في الحديث مع واشنطن "لكن فات الأوان".

وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشال": "لقد دُمّرت دفاعاتهم الجوية، وقواتهم الجوية، وقواتهم البحرية، وقيادتهم".

وأضاف: "يريدون الحديث معنا. قلتُ: "فات الأوان!".

وجاء حديث الرئيس الأميركي تعليقا على مقال رأي نشر، الثلاثاء، على "واشنطن بوست" يتحدث عن عقيدة ترامب.

وجاء في المقال: "يتخذ ترامب الآن إجراءات حاسمة لإنهاء عهد الإرهاب هذا. وإذا نجح، فسيكون الأثر بالغا، إذ سيفتح المجال أمام إمكانية تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وخارجه".