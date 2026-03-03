قالت القيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، إن النظام الإيراني يستخدم منصات إطلاق متنقلة لإطلاق صواريخ عشوائيا في محاولة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالمنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية، على حسابها في منصة "إكس": "القوات الأميركية تقوم بملاحقة هذه التهديدات".
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الإيرانيين يرغبون في الحديث مع واشنطن "لكن فات الأوان".
وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشال": "لقد دُمّرت دفاعاتهم الجوية، وقواتهم الجوية، وقواتهم البحرية، وقيادتهم".
وأضاف: "يريدون الحديث معنا. قلتُ: "فات الأوان!".
وجاء حديث الرئيس الأميركي تعليقا على مقال رأي نشر، الثلاثاء، على "واشنطن بوست" يتحدث عن عقيدة ترامب.
وجاء في المقال: "يتخذ ترامب الآن إجراءات حاسمة لإنهاء عهد الإرهاب هذا. وإذا نجح، فسيكون الأثر بالغا، إذ سيفتح المجال أمام إمكانية تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وخارجه".