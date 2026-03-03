وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، كأحد مبررات الهجوم الأميركي الإسرائيلي ‌الذي بدأ يوم السبت وأسفر عن مقتل المرشد الإيراني علي ‌خامنئي، مما ‌أشعل فتيل حرب امتدت عبر الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن النتيجة المنطقية ستكون ظهور "قوى داخل إيران... تدفع باتجاه ما يسعى ‌الأميركيون إلى عدم حدوثه، وهو ‌امتلاك ⁠قنبلة نووية، وذلك لأن أميركا لا تهاجم من يمتلكون قنابل نووية".

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي أن الدول العربية ⁠قد تنضم أيضا ‌إلى سباق صنع أسلحة نووية.

وأضاف أن ⁠الخطر يتزايد الآن من أن "تبدأ مشكلة الانتشار ⁠النووي في الخروج عن السيطرة".

وتابع قائلا: "الهدف النبيل المعلن... المتمثل في شن حرب ⁠لمنع انتشار الأسلحة النووية، ربما يفضي إلى اتجاهات مغايرة تماما".

وقال المتحدث باسم الكرملين ‌دميتري بيسكوف للصحفيين "سيبذل الرئيس فلاديمير بوتين قصارى جهده للمساهمة في تخفيف حدة التوتر، ولو قليلا".