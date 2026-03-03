وقال المتحدث العسكري، ناداف شوشاني: "نلحظ تراجع قوتهم النارية... لقد تمكنا من الحد من قدرتهم على إطلاق الصواريخ علينا وعلى المنطقة".

وأقر بأن هذا التراجع قد يعود بصورة جزئية إلى حرص القيادة الإيرانية على الاحتفاظ بمخزونات الأسلحة، تحسبا لاستمرار الحرب لفترة أطول.

وأوضح شوشاني أن الضربات الإسرائيلية والأميركية، التي كانت قد بدأت يوم السبت الماضي، استهدفت أسلحة إيرانية.

وقال: "لقد دمرنا مئات الصواريخ الباليستية، ونحن نراقب الوضع"، مضيفا أن إيران لم تعد قادرة على إطلاق صواريخ على نطاق واسع.

ومع ذلك، أكد المتحدث الإسرائيلي استمرار الهجمات.

وقال شوشاني إن "النظام الإيراني وحزب الله يطلقان يوميا عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من المقذوفات"، مضيفا أن معظمها يتم اعتراضه.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن صافرات الإنذار الناتجة عن الغارات الجوية، دوت بصورة متواصلة في شمال إسرائيل، دون أن ترد أي تقارير أولية بشأن وقوع إصابات.

وعادة ما يستهدف حزب الله اللبناني المدعوم من جانب إيران، منطقة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.