وأضافت الوكالة: "لا يُتوقع حدوث أي تأثير إشعاعي، ولم تُرصد أي تأثيرات إضافية على موقع المنشأة نفسه الذي تضرر بشدة خلال حرب يونيو الفائت".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منصة إكس إنها قامت بتقييم الوضع بناء على أحدث صور الأقمار الصناعية المتاحة.

قال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، الإثنين، إنه "لا يوجد ما يشير" إلى استهداف منشآت نووية إيرانية.

ولكن السفير الإيراني لدى الوكالة رضا نجفي قال إنه أبلغ غروسي بأن منشأة نطنز تعرضت لهجوم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

واستُهدفت منشأة نطنز في الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 2025 وشاركت فيها الولايات المتحدة.

ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى الموقع بعد ذلك.