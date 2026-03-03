وفي تصريحات لفوكس نيوز، أكد ويتكوف، أن طهران كانت تمتلك نحو 10 آلاف كيلوغرام، من المواد النووية، بينها نحو 460 كيلوغراما، مخصبة بنسبة 60 بالمئة.

وأوضح أنه جرى عرضُ صفقة تتضمن تزويد إيران بالوقود النووي من الخارج مقابل وقف التخصيب لكنها رفضت العرض بالكامل.

واعتبر أن تفاخر المفاوضين الإيرانيين بامتلاك 460 كيلوغراما، من اليورانيوم المخصب، بنسبة 60 بالمئة كان إشارة واضحة إلى نية طهران الاحتفاظ بقدرة تسليحية وفق تعبيره.

وجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، دفاعه عن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن تلك الخطوة حالت دون امتلاك طهران سلاحا نوويا قبل ثلاث سنوات.

وقال ترامب على "تروث سوشيال": "لو لم أقم بإنهاء اتفاق باراك أوباما النووي المروّع مع إيران لكانت امتلكت سلاحا نوويا قبل 3 سنوات".