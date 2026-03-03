ولفت إلى أن "سلاح الجو شن خلال الليلة الماضية هجوما استهدف مباني حكم وأمن داخل مجمّع القيادة التابع لنظام الإرهاب الإيراني في قلب طهران".



وأكمل: "خلال مهاجمة المجمّع، أُلقيت عشرات أنواع الذخيرة على ديوان الرئاسة، ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجمّع انعقاد المنتدى الأعلى في النظام المسؤول عن اتخاذ القرارات الأمنية، ومعهد تأهيل ضباط الجيش الإيراني، وبنى تحتية حيوية إضافية".

وبحسب المتحدث، "يُعدّ المجمّع أحد أكثر المواقع تأمينا في إيران، حيث يمتدّ على عدة شوارع في قلب طهران. وكانت قيادة النظام وعناصره الأمنية تجتمع فيه بصورة متكرّرة، ومنه أداروا، من بين أمور أخرى، تقييمات الأوضاع المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ودفع الخطة الرامية إلى تدمير دولة إسرائيل".

وأضاف: "استخدم المجمّع المرشد الإيراني علي خامنئي الذي تمت تصفيته، كما خُزّنت داخله بنى تحتية استُخدمت لإدارة الهجمات ضد دولة إسرائيل، ولتوجيه وتمويل أذرع ووكلاء الإرهاب التابعة للنظام".

وتابع: "هذا المقرّ هو الأهم والأكثر مركزية بالنسبة لنظام الإرهاب الإيراني، واستهدافه يوسّع ويعمّق الضربة التي لحقت باستمرارية عمل منظومات القيادة والسيطرة في النظام".