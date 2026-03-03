هذا الموقف تجلى في تصريحات القيادي الإخواني السوداني، الناجي مصطفى، الذي أكد أن هناك علاقة وطيدة تَربط حرب إيران بالصراع الدائر في السودان، وقال إن مصير الحرب في البلدين واحد، وفق تعبيره.

وشدد مصطفى على ضرورة "نصرة إيران"، في خطابه الملغوم، الذي جسد العلاقة الوطيدة مع النظام الإيراني.

لا ننتظر موقفا متضامنا

من جهته، قال أنور قرقاش المستشارُ الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن الأزمات تَكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعاتِ الخليج العربي، بقياداته وشعوبه.

وأضاف قرقاش أنه لا يُنتظر موقفٌ مُتضامن من جماعات كالإخوان المسلمين ورفاق دربهم، ولا من تيارات أيديولوجية تصطفي قضاياها على حساب أمن الخليج، وتختار الصمتَ أو التبرير لحظة الحقيقة.

كما أكد قرقاش أن العدوان الإيراني الحالي هو اختبارٌ مُتجدد: مَنْ قلبُهُ مع الخليج وإستقراره، ومن يرفع الشعارات ويَغيب عند الشدائد.

الموقف بات واضحا.. الإخوان وإيران

من جهته، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، منير أديب، في حديثه لسكاي نيوز عربية، أنه مما لا يدعو للشك، جماعات الإخوان انحازت لإيران في هجماتها الأخيرة على كل دول الخليج.

وقال أديب: "انظروا للتحالف الكبير في السودان بين الجيش السوداني والإخوان، وهؤلاء يصورون الحرب الدائرة الآن بين إيران والولايات المتحدة، بطريقة منحازة للخطاب الإيراني".

ونوه أديب: "هناك اتفاق إيديولوجي وعلاقة فكرية بين الإخوان وإيران.. أهدافهم تتوافق مع بعضهم البعض، وكل التنظيمات المتشددة تلقى دعما من إيران".

وذكّر أديب بالدعم الذي حصل عليه تنظيم الإخوان في مصر، لتنفيذ عليات إرهابية، من الحكومة الإيرانية.

وأضاف أديب: "أغلب الميليشات المسلحة التابعة للإخوان، مدعومة من إيران، ماديا ولوجستيا".

وأكد أن ما يجمع الإخوان وإيران هو "اتفاق أهداف واتفاق استراتيجيات".

إيران والإخوان.. تاريخ العلاقة

رغم الاختلاف المذهبي التاريخي بين الشيعة في إيران والسنة في تنظيم الإخوان، شهدت العلاقات بين طهران والتنظيم توافقات براغماتية واضحة، تقوم على مشتركات أيديولوجية في الإسلام السياسي، أبرزها معاداة الغرب وإسرائيل، ورفض النظام الدولي القائم على الدولة القومية.

ويُعد هذا التقاطع نموذجًا لـ"تحالف المصالح" الذي يتجاوز الطائفية، ويتجلى في دعم إيراني مباشر أو غير مباشر لفروع التنظيم أو القوى المتأثرة به في مصر والسودان، إضافة إلى حركة حماس التي تنتهج فكر الإخوان.

ويصف مراقبون العلاقة بين الجانبين بأنها "زواج غير مكتمل" أيديولوجيا، لكنه متماسك براغماتيا، يخدم هدف طهران في تصدير الثورة وتوسيع "محور المقاومة"، ويمنح الإخوان نفوذًا إقليميًا ودعمًا في مواجهة الخصوم المشتركين.

ورغم التوترات، كما حدث في الملف السوري أو تحت ضغط الرأي العام السني المعادي لإيران، استمر التنسيق، وظهر ذلك في رسائل دعم أصدرتها شخصيات محسوبة على الإخوان خلال التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

ويثير هذا التوافق مخاوف إقليمية ودولية من تعزيز نفوذ الإسلام السياسي الراديكالي، ما يجعله محور مراقبة مستمرة في ظل التحولات المتسارعة في المنطقة.

جذور تاريخية

تعود أواصر التقارب إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، إذ تأثر بعض الإسلاميين الإيرانيين بأفكار مفكري الإخوان، مثل حسن البنا وسيد قطب، فقد زار مؤسس "فدائيي الإسلام" الإيراني مجتبى ميرلوحي (نواب صفوي) مصر عام 1939، والتقى حسن البنا، وأشاد بتجربة الإخوان.

كما ترجم المرشد الإيراني علي خامنئي بعض كتب سيد قطب، ومنها "معالم في الطريق"، الذي يُعد من أبرز الكتب التي أثرت في مسار الفكر الحركي الإسلامي.

وألهمت الثورة الإيرانية الإخوان كنموذج لـ"الصحوة الإسلامية"، رغم التحفظات على بعدها الشيعي. ويشترك الطرفان في مفاهيم مثل "حاكمية الله" كأساس للحكم، والطموح إلى إقامة دولة إسلامية عابرة للحدود، إلى جانب العداء المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل.

مرونة رغم الضغوط

فعلى مدى عقود، أظهر هذا التفاهم قدرة على التكيّف مع الأزمات، مستفيدًا من تلاقي المصالح رغم التباينات المذهبية، إلا أنه يواجه تحديات متزايدة، في ظل الضغوط والعقوبات الدولية، والتصنيفات القانونية التي طالت فروعًا من الإخوان في عدة دول، إضافة إلى التصعيد العسكري الأخير على إيران.

في المقابل، تتحدث إسرائيل عن تحالفات إقليمية جديدة لمواجهة ما تصفه بـ"المحور الإيراني" وشبكاته المتحالفة، ما يعكس إدراكًا متزايدًا لطبيعة هذا التداخل.

في جوهره، يبدو هذا التفاهم أقرب إلى "تحالف ضرورة" منه إلى تحالف مذهبي كامل، إذ تحكمه حسابات المصالح والبراغماتية السياسية.

ومع استمرار التحولات الإقليمية، سيبقى هذا الملف أحد مفاتيح فهم موازين القوى في الشرق الأوسط، بين صراع الهويات الطائفية وصراع المشاريع السياسية العابرة للحدود.