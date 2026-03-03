ويأتي القرار بينما تراقب الولايات المتحدة المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة، عقب سلسلة من التطورات العسكرية الأخيرة.

وكانت السفارة الأميركية في الرياض قد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيّرتين، أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى، دون تسجيل إصابات.

وفي أول تعليق له على الهجوم، امتنع الرئيس دونالد ترامب عن الكشف عن طبيعة الرد الأميركي، مكتفياً بالقول، رداً على سؤال لقناة "نيوز نيشن": "ستعرفون قريباً".

ويعكس سحب الموظفين غير الأساسيين تصاعد القلق الأميركي من احتمال اتساع نطاق المواجهة الإقليمية خلال الأيام المقبلة.