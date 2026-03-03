جاء ذلك بعد إحاطة سرية في الكابيتول يوم الإثنين تركت المشرعين في حالة من الغموض بشأن الهدف والتكلفة والخطوات التالية للعملية الأميركية ضد إيران.

وأشار جونسون إلى أن الرئيس دونالد ترامب واجه "قرارا صعبا للغاية"، بعدما تبين أن إيران ستنتقم فورا من الأفراد والممتلكات الأميركية.

من جهته، قال السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، العضو البارز في لجنة الاستخبارات، إنه "لم يكن هناك تهديد وشيك للولايات المتحدة من قبل الإيرانيين، بل كان هناك تهديد لإسرائيل".

وقدم ماركو روبيو، وزير الخارجية، وبيت هيغسيث، وزير الدفاع، وآخرون إحاطة للمشرعين، لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، وصف إجاباتهم بأنها "غير كافية تماما".

ومن المتوقع أن تطلب إدارة ترامب تمويلا إضافيا من الكونغرس لتغطية تكاليف العملية، وفق ما ذكره المشرعون.