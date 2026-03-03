وذكر معهد العلوم والأمن ⁠الدولي، الإثنين، أن صورا التقطتها شركة فانتور ومقرها كولورادو أظهرت غارتين على نقاط الدخول إلى منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في موقع نطنز، الذي استهدفته الولايات المتحدة في يونيو الماضي.

وقال ديفيد ألبرايت المفتش النووي السابق في الأمم المتحدة ومؤسس المعهد إن الضربتين يبدو أنهما ​حدثتا في وقت ما بين بعد ظهر الأحد وصباح الإثنين بالتوقيت المحلي، استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية التي اطلع عليها المعهد.

ولم يتمكن ‌ألبرايت من تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة أو إسرائيل هي التي قصفت مجمع نطنز، أحد المرافق الرئيسية لبرنامج إيران النووي.

ويبدو أن ‌النتائج التي توصل إليها ‌ألبرايت تؤكد تصريحا سابقا لرضا نجفي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن موقع نطنز تعرض لضربة يوم الأحد.

وشكك نجفي في تعليق لرئيس الوكالة الذرية رافائيل غروسي نفى فيه وجود دلائل على تعرض أي موقع نووي للقصف.

ورجح ألبرايت أن يكون غروسي اعتمد على صور التقطت قبل تلك التي حصل عليها ‌المعهد.

وذكر تقرير ألبرايت أن صور فانتور أظهرت تدمير 3 مبان في نطنز. اثنان منها كانا مدخلين للموظفين إلى قاعتين تحت الأرض بهما آلاف أجهزة الطرد المركزي، وهي آلات لتخصب اليورانيوم ⁠لاستخدامه في محطات الطاقة أو ‌صنع أسلحة بحسب المدة.

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن القاعتين أصبحتا غير صالحتين للعمل ⁠بسبب الهجوم الأميركي في يونيو، فإن الضربتين قد تشيران إلى احتواء المكانين على "أجهزة ⁠طرد مركزي قابلة للإصلاح" أو معدات أخرى ذات صلة.

وأضاف التقرير أن المبنى الثالث المدمر كان يغطي المنحدر الوحيد الذي يمكن للمركبات الوصول ​منه إلى القاعتين تحت الأرض.

وقال غروسي ⁠في بيان أمام اجتماع مجلس ​محافظي الوكالة المكون من 35 دولة إنه لا يوجد ما يشير إلى أن "أيا من المنشآت النووية... قد تعرضت لأضرار أو ضربات".

وبعد لحظات من تعليقات غروسي، قال نجفي للصحفيين ​خارج المبنى إن موقع نطنز تعرض لهجوم.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي إن مركز الاستجابة للأزمات التابع للوكالة لم يتمكن من الوصول إلى السلطات التنظيمية النووية الإيرانية، لكنه أجرى بعض الاتصالات مع مسؤولين إيرانيين.

وأضاف أن الوكالة ليس لديها موظفون في إيران في الوقت الحالي، لكنها تتابع جيدا صور الأقمار ​الاصطناعية.