وأضافت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس: "استعادت القوات الأميركية أخيرا رفات جنديين كانا في عداد المفقودين سابقا من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى في المنطقة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية استمرت 9 دقائق مع شبكة "سي إن إن"، الإثنين، إن الجيش الأميركي "يُسدد ضربات قوية للغاية" لإيران، لكنه أشار إلى أن "الموجة الكبرى" لم تأتِ بعد.

وأضاف ترامب: "نحن نضربهم بقوة شديدة. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد جدا. الضربات قوية للغاية. لدينا أعظم جيش في العالم ونحن نستخدمه".

وردا على سؤال بشأن المدة التي قد تستغرقها الحرب، قال ترامب: "لا أريد أن أراها تستمر طويلا. كنت أعتقد دائماً أنها ستكون أربعة أسابيع. ونحن متقدمون قليلا على الجدول الزمني".

وأعلن الجيش الأميركي الإثنين أن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1250 هدفا خلال أول 48 ساعة من الحرب ضد إيران، مقارنة بأكثر من ألف هدف خلال اليوم الأول.

وشملت الأهداف التي تم قصفها مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفنا وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن، وفق وثيقة بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة.