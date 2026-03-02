وفي تصريح للصحفيين، قال روبيو إن النظام الإيراني "إرهابي" يستهدف المدنيين.

وأضاف: "نرغب في أن يُطيح الشعب الإيراني بالحكومة لكن هذا ليس هدف الحرب".

وتابع قائلا: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمات الإيرانية على المطارات والمواقع المدنية".

وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة شنت هجوما استباقيا على إيران السبت، بعدما علمت أن حليفتها إسرائيل تعتزم شنّ هجوم، الأمر الذي كان سيؤدي إلى ردّ انتقامي ضد القوات الأميركية.

وأوضح المسؤول الأميركي أن ⁠الولايات ‌المتحدة ليست ⁠مستعدة لإرسال قوات برية ⁠إلى إيران في هذه ​اللحظة، ⁠لكن ​الرئيس دونالد ترامب لديه هذا الخيار، مؤكدا أن الإدارة الأميركية تعتقد أن الهدف الذي حددته وهو تدمير قدرات إيران في ‌مجال الصواريخ ‌الباليستية ⁠وضمان ألا تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

ونفى روبيو استهداف مدرسة في إيران بعد إعلان طهران عن سقوط قتلى بهجوم على منشأة تعليمية.

وأكد روبيو أن بلاده "ستتخذ إجراءات الثلاثاء تتعلق بارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع مع إيران".

وأعلن الجيش الأميركي الإثنين أن الولايات المتحدة قصفت أكثر من 1250 هدفا خلال أول 48 ساعة من الحرب ضد إيران، مقارنة بأكثر من ألف هدف خلال اليوم الأول.

وشملت الأهداف التي تم قصفها مراكز قيادة وسيطرة، ومواقع للصواريخ الباليستية، وسفنا وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى مواقع صواريخ مضادة للسفن، وفق وثيقة بيانات صادرة عن القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة.

وصرّح الرئيس الأميركي ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، الإثنين، بأنه لا يستبعد إرسال قوات برية أميركية إلى إيران "إذا لزم الأمر".

كما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الإثنين، أن واشنطن لم ترسل أي قوات إلى داخل إيران في إطار الهجوم المشترك الذي تشنّه مع إسرائيل، لكنه شدد على جاهزيتها للذهاب إلى أبعد ما يمكن في المعركة، مشيرا إلى أن الحرب التي بدأت السبت قد تستمر نحو ستة أسابيع.